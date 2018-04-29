南非代表麥哲培歡迎台商投資 也盼牛肉水果入台

南非代表麥哲培（左）與外交部次長劉德立（右）舉杯同慶南非國慶。（記者呂伊萱攝）

2018-04-29 11:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕南非正推動「國家發展計畫」，持續吸引外資進駐南非。駐台代表麥哲培（Robert Matsebe）在南非自由日慶祝酒會上歡迎台商投資南非，也談及南非與台灣產業界在綠能科技及技術轉移、資訊科技、醫療科技、汽車工業與農業等領域，都已經展開合作；麥哲培也說，南非希望在不久的將來，能夠出口牛肉與更多水果到台灣，促進雙邊經貿關係。

每年4月27日為南非自由日，亦是南非國慶，用以紀念南非1994年的首次不分種族膚色民主投票選舉。今年適逢南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）的100周年誕辰，南非政府將今年訂為「尼爾森曼德拉百歲誕辰之年」，南非聯絡辦事處因此於南非自由日前夕，舉辦慶祝酒會，紀念這位「偉大的南非之子」，並省思曼德拉貢獻於南非社會的「平等人權、種族多元、民主與繁榮」。

多國大使與台灣產官學界代表出席慶祝酒會，麥哲培也藉酒會場合，談及南非與台灣的合作願景。麥哲培指出，南非與台灣去年雙邊貿易總額高達18億美元，而南非政府正在推動「國家發展計畫」，盼透過推動國家經濟發展、擴展國外市場、吸引外資投入南非，以降低貧窮、製造就業機會。

麥哲培強調，南非特別設立賦稅減免優惠，也成立單一窗口提供外資服務，獎勵投資方案則以個別產業為主，加上穩定的金融業、低國際債務、會計監察制度與證券交易安全度世界第一等條件，歡迎台商投資經商。

麥哲培也指出，南非已經與台灣產業界展開合作，包括綠能科技投資、技術轉移、資訊科技、醫療科技、汽車工業等。另外在農業方面，南非與台灣的農業共同合作委員會也才剛於4月上旬於南非召開會議，加強雙邊農業合作，麥哲培特別提到，南非希望在不久的將來，能夠出口牛肉與更多水果到台灣，促進雙邊經貿關係，「相信南非和台灣的經貿關係和民間交流將日益茁壯」。

另，聯合國宣布每年7月18日為「國際尼爾森曼德拉日」，南非辦事處去年曾在當天將南非特色食物送到台北遊民收容中心，進行關懷服務。南非辦事處表示，今年將繼續響應曼德拉精神，並會擴大舉辦紀念活動，歡迎各界屆時共襄盛舉。