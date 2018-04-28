馬英九返校慶石門國小百歲生日 憶起母親這件事就哽咽

桃園市龍潭區石門國小今天熱鬧舉行百年校慶，前總統馬英九以老校友身分到場祝賀。（記者許倬勛攝）

2018-04-28 12:31

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市龍潭區石門國小，今天歡慶創校100週年舉辦活動， 在地鄉親、歷屆校友都歡喜返校慶祝，前總統馬英九小時候曾就讀石門國小前身三坑國小一學期，今天也以60年老校友身分返校，由桃園市長鄭文燦等嘉賓陪同，一同為石門國小慶祝百歲生日。

馬英九指出，很多人會拿他在香港出生一事大作文章，說他頂著「港僑生」的頭銜，他解釋，要獲僑生資格得住在香港逾7年，而他從國小到大學的求學過程都在台灣，無疑是以訛傳訛。

馬英九致詞時表示，60年前他隨母親從台北到龍潭，當時媽媽任職石門水庫建設委員會，住在石管局宿舍，他也轉到石門國小二年甲班就讀一學期，他並說，全校只有他是從台北來的轉學生，所以有同學希望他假日回桃園時，能帶黑松汽水瓶給他們當作水壺用，這段記憶迄今仍猶新，是兒時難忘的回憶。

他還記得，此地客家人居多，當時同學都沒有書包、鞋子，也沒什麼玩具，上學物品只有用花布包裹著到校，走路到學校的田埂農路常有蛇出沒，且要花很長的時間。

馬英九回憶住在石管局宿舍時，媽媽常要他在睡前背誦「桃花源記」，提到這段往事他忽然哽咽，「都過60年了，還是難忘在媽媽床邊的睡前功課，她背得比我還熟」。

馬英九和鄭文燦互動熱絡、互相噓寒問暖，在百年校慶大壽桃前一同合影，歡喜慶祝石門國小創校100年生日快樂。