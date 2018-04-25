小黨爭出頭 樹黨提名12人參選年底民代

瞄準年底選戰，樹黨鎖定長期耕耘的雙北、新竹和離島澎湖，提名12人參選民代。（圖：樹黨提供）

2018-04-25 20:52

〔記者劉力仁／台北報導〕瞄準年底選戰，樹黨鎖定長期耕耘的雙北、新竹和離島澎湖，宣布第一波提名12人參選民代，黨主席潘翰疆表示，樹黨於2014年8月成立，第一次選舉拿下3個席次，迄今4年積極參與樹保、動保、環保運動，所播下環境政治種子不止萌芽，透過此次選舉，環境政治的森林將邁入盛世。

樹黨提名名單包括，台北市議員吳曉東（內湖、南港區）、劉青英（松山、信義區）、林逸萍（大安、文山區）；新北市吳柏瑋（市議員新店、深坑、石碇、坪林、烏來選區）、潘翰疆（選區及層級未定） ；新竹縣提名許育綸（新竹縣議員竹北選區）、高民晟（竹北市民代表第1選區）；澎湖縣冼義哲（澎湖縣議員馬公市）、謝佑康（馬公市民代表第1選區）、王南昕（馬公市民代表第2選區）、招有倫（馬公市民代表第3選區）、張峻偉（馬公市民代表第4選區）。

樹黨說明，台北市6個市議員選區將全部提滿，北部地區將提名10席為目標，並將推出全國最年輕的縣市首長候選人，視適當時機公布。

樹黨說明，台北市提名的劉青英、林逸萍、吳曉東，原於市場行銷研究、英文教學、寵物用品店等工作多年，因緣際會投入環境保育、動物保護、教育改革等，未來將推動TNVR、動保警察等動保議題。

樹黨現任竹北市民代表許育綸，關心文化資產、樹木保護、動物保護、環境保護等議題，今年挑戰縣議員，希望擴大監督地方政府。澎湖投入選戰的參選人團隊平均年齡 25歲，學歷均為大專以上。市民代表候選人張峻偉要將澎湖打造成為零廢棄島嶼。