勸「進」選竹市長？ 議長謝文進語帶保留

新竹市議會議長謝文進被媒體詢問轉換跑道拚市長大位一事，強調還沒有進一步規劃，目前很多人勸「進」，但他仍在聽取大家的意見。（記者洪美秀攝）

2018-04-23 15:49

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長選舉殺出重量級人物！市議會議長謝文進今天被媒體問及轉換跑道拚市長選舉一事，他語帶保留說，是很多人都在勸進，但現階段仍在聽取各方的意見，談不上「進」一步的動作，只要確定，一定向市民報告。

在民進黨確定由現任市長林智堅率12名市議員參選人拚連任，以及國民黨由前市長許明財再披戰袍選市長的明朗態勢後，在竹市政治氛圍中，卻有一股非藍非綠的第三勢力在蘊釀，而這個無黨派色彩的共主就是現任市議會議長謝文進，擔任兩屆市議員、兩屆副議長及兩屆議長的謝文進，擁有雄厚的基層實力，會不會被勸「進」，挑戰市長大位，近日成為政治圈的熱門話題。

新竹市議會議長謝文進今天在與民進黨部主委曾資程及新民意問政聯盟成員、市議員許文棟密談80分鐘後，面對媒體的追問，謝文進說，很感謝市民的抬愛，確實從去年就有很多人勸進，希望他代表無黨的聲音，在藍綠惡鬥日漸嚴重的情況下，讓無黨無派的聲音能被聽見。

不過，他語帶保留說，現階段都只在聽大家的意見，並沒有明確或進一步的規劃，他也打趣說，目前都談不上「進」，何來「退」？對於有人勸進及勸退之說，他說，一切都言之過早。

謝文進在新竹市政治圈有一定的影響力是眾人皆知，因其無黨無派色彩，讓他藍綠通吃，包括他與民進黨立院總召柯建銘20多年的好交情和革命情感，在柯建銘本屆選區域立委時可見一斑，而現任民進黨市長林智堅在選市長時，謝文進率無黨市議員力挺，也是林智堅勝出的關鍵之一。

雖與民進黨維持良好關係，不過，謝文進在市議會不分黨派，公正主持議事，並讓議會議事透明化也贏得藍營市議員的肯定，加上無黨市議員的支持，謝文進從上屆就是市長選舉的熱門人物，如今其政治動態及下一步規劃，同樣倍受藍綠及各界關注。

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