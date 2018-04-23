比特幣名人參選北市長 強調身價破億競選綽綽有餘

35歲的比特幣名人鄭伊廷（XDite）日前在臉書宣布將投入台北市長選舉，今她接受廣播專訪時保證一定參選到底，強調自己身價超過1億，拿來參選綽綽有餘。（圖由《蔻蔻早餐》提供）

2018-04-23 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕35歲的比特幣名人鄭伊廷（XDite）日前在臉書宣布將投入台北市長選舉，今她接受廣播專訪時保證，台北市長選戰一定參選到底，對於參選保證金及競選時的高額經費，鄭伊廷稱自己身價超過1億元，拿來參選綽綽有餘。

加密貨幣交易所OTCBTC創辦人鄭伊廷今天接受Hit Fm聯播網《蔻蔻早餐》節目專訪，是她宣布參選北市長以來首次接受媒體訪問，對於外界質疑她高調宣布參選，是了替OTCBTC宣傳，也有人批評其在台灣混不下去才去中國，等到在中國失利再回來台灣，鄭伊廷一一駁斥，她稱這都是「無稽的指控」，鄭伊廷表示，她的參選是想激勵青年人挑戰權位，在這個時代演變下登上浪潮。

主持人周玉蔻也問到柯文哲上次選舉花了1億元，鄭伊廷表示，她已經把參選台北市長的保證金新台幣200萬元，轉換成等值的區塊鏈的貨幣，並公開抵押在網路上，保證參選到底，同時稱自己擁有幾百顆比特幣，加上其他貨幣，身價超過1億元，競選絕對沒問題。

而關於巨蛋及老人年金部分，鄭伊廷提出，她傾向讓人民投票決定巨蛋未來，如果真的不行就要「認錯」關閉；而老人年金議題，鄭伊廷認為「要把老人年金投入到青年教育」，強調讓年輕人賺錢才能讓老人得到更好的照顧，也預告即將提出完整的參選政見。