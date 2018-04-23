藍委意圖誤導軍改？ 慘遭王定宇打臉

2018-04-23 11:37

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院版軍人年金改革草案將在本週的立法院外交及國防委員會進行討論。多位藍委試圖誤導軍改方向，但全遭民進黨立委王定所一一打臉，退輔會主委邱國正坦言，這不會不利募兵，認為不好的聲音也逐漸降低，他個人可以接受。

外委會今邀退輔會報告退除役官兵就業輔導成效。包括李彥秀、江啟臣、呂玉玲等國民黨立委不斷拿滾動式檢討機制，誘導邱國正提出反彈。

李彥秀認為，公聽會至少要舉辦4場，且是每週1場的進度，讓退輔會有時間來溝通。她質疑，草案中的滾動式檢討機制，會讓大家有疑慮，未來是否又要被改？江啟臣批評，年改會造成同工不同酬，列入滾動式檢討機制，也會讓政府最後保證責任是白講了。

呂玉玲表示，政府每年編列100億元，現在就可以做了，何必修法？她還質疑，退輔會官員打聽不到公聽會的出席名單，卻假藉她的名義去假傳聖旨。

邱國正表示，每個人都會有被刺激的點，因此都希望退輔會在溝通時，要避免有害推動改革的言語。他表示，軍改草案對現役沒有不好，但滾動式檢討會讓對未來有不確定的擔憂，這到了立法院後可以討論。

不過王定宇駁斥，在1997年實施退撫新制後，就造成同工不同酬的現象，這次軍改反而是要縮小差距。他強調，雖然條文內比照公教年改列入滾動式檢討機制，但這有這麼容易嗎？如果容易的話，馬政府早就改了。他強調，如果依照現制，上將的俸率上限是70%，草案可以延長服役到40年、俸率上限90%，士官長更可達95%，很多士官長都想多簽幾年了，這當然有利募兵。

他指出，現在已退的軍人，在幾波大裁軍下，年資多為20年到25年，完全不受影響；真正受衝擊的是中、上將，但也努力降至最低。政府的責任，也要分10年投入1000億元。到底是改革好，還是不改好？

邱國正坦言，這確實有助現役人員，不會不利募兵；認為不好的聲音確實逐漸降低，他本人是可以接受的。