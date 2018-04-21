拚國際空間 蔡總統返國：台灣就是要走出去

蔡英文總統結束訪問非洲史瓦濟蘭友邦行程，中午搭乘專機返國並在機場發表談話。（記者姚介修攝）

2018-04-21 13:42

〔記者姚介修/桃園機場報導〕總統蔡英文結束非洲友邦訪問返台，中午返抵國門，總統表示，這次同心永固之旅已經告一段落，出發前曾經告訴大家，台灣就是要走出去，因為每一吋的國際空間就是這樣拚出來的，走出去不只是見證台灣與友邦的堅定情誼，也要去慰勞所有投身在萬里之外的外交最前線，在國人看不到的地方全力打拚的台灣人。

蔡英文總統這次出訪友邦史瓦濟蘭，並以「同心永固」為主軸，希望「兩國同心、邦誼永固」，今天中午12點35分專機返抵桃園機場，包括桃園市長鄭文燦、國家安全局長彭勝竹與外國使節都在國賓室接機，總統在談話結束後與接機貴賓一一握手致意後離開。

蔡英文總統談話中表示，這次出訪代表台灣人民對史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）長期支持台灣在國際上參與表達最深謝意，也一起見證簽署聯合公報，相信未來兩國的經濟合作協定，將有具體的進展。

她也談到，這次出訪的另外重要成果之一，是透過媒體朋友的報導，讓國人看到海外台灣人的努力，她很高興在非洲與在地的台商坐下來，一起討論全球布局的機會與挑戰，她也感謝所有在外交前線上辛苦的醫療團與技術團等，他們的努力所累積的友誼，是台灣走向國際最重要的基礎，「我會永遠記住這些海外同仁在簡報成果與挑戰時，所看出來的自信眼神」。

蔡英文表示，已請外交部、衛福部等相關單位研議，檢視所有技術團、醫療團的需求與待遇，讓他們所燃燒的熱情，應該獲得政府更高的鼓勵與支持；同時也交辦國安會，務必在最短的時間內提出「非洲計劃」，把相關部會、外館、技術團、台商，與當地政府力量整合起來，齊一腳步，更深入布局非洲。

總統最後也感謝出訪期間政府所留守的團隊，包括國軍盡忠職守，讓國家政務順利如常。