民進黨嘉縣選舉登記截止 3鄉鎮市長無人參選

民進黨嘉義縣下屆公職選舉登記截止，登記名單出爐。（記者林宜樟翻攝）

2018-04-20 18:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣下屆鄉鎮市長、縣議員等公職選舉提名登記今天截止，18鄉鎮市中，溪口鄉、梅山鄉有超過1人登記，東石鄉、大埔鄉及阿里山鄉鄉長無人登記參選；一選區（太保市、水上鄉、鹿草鄉）、六選區（中埔鄉、番路鄉、竹崎鄉、大埔鄉、阿里山）超過預計提名人數，縣黨部主委林沐惠表示，將辦協調，協調不成再辦初選，預計在5月20日前完成提名人選作業。

民進黨嘉義縣鄉鎮市長登記部分，番路鄉為現任鄉長林清根登記，朴子市為朴子市代表會主席黃基全登記，大林鎮為代理鎮長葉和平登記，竹崎鄉由縣議員曾亮哲登記，水上鄉為現任鄉長劉敬祥登記，六腳鄉為現任鄉長陳川崎登記，鹿草鄉為現任鄉長楊秀玉登記，太保市為現任市長黃榮利登記，民雄鄉為現任鄉長何嘉恒登記，新港鄉現任鄉長林茂盛登記，中埔鄉為現任鄉長李碧菁登記，布袋鎮為現任鎮長陳鳳梅登記。

梅山鄉有梅山鄉公所秘書林俊謀及梅山農會總幹事黃世裕登記；溪口鄉有代理鄉長孫維聰、縣議員詹金繪及溪口旅北同鄉會副會長王梅蜂登記。

縣議員部分，一選區（太保市、水上鄉、鹿草鄉）預計提名4席，登記者為林緗亭、戴光宗、黃榮俊、林沐惠、蕭麗卿5人；二選區（民雄鄉、新港鄉 ）預計提名4席，有黃芳蘭、林淑完、林秀琴、葉孟龍4人登記；三選區（溪口鄉、大林鎮、梅山鄉）開放；四選區（朴子市、東石鄉、六腳鄉）預計提名4席，有陳怡岳、蔡鼎三、黃嫈珺、黃鉦凱4人登記；五選區（布袋鎮、義竹鄉）預計提名2席，有翁聰賢、蔡瑋傑2人登記；六選區（中埔鄉、番路鄉、竹崎鄉、大埔鄉、阿里山）預計提名5席，有龔良榮、陳柏麟、張明達、張貴忠、莊竣傑、羅士洋6人登記，七選區（原住民 ）預計提名1席，無人登記。