台灣加入聯合國 蔡英文：持續努力希望爭取更多支持

2018-04-20 17:44

〔特派記者蘇永耀／墨巴本報導〕總統蔡英文將結束史瓦濟蘭的訪問行程，對於史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世稱要協助台灣加入聯合國，政府立場如何？蔡英文與媒體茶敘時表示，加入聯合國是台灣人民心裡共同希望與願望，聯合國有一個重要原則，就是普及化、普遍參與，在此原則下，任何有能力承擔義務、願意貢獻國際社會者，都應該加入聯合國相關組織活動，這是未來努力方向，很多事不能一步到位，台灣會一步步用心走，希望可獲得很多人支持。

對於兩國關係，總統表示將強化經貿面向，包括台灣將開放史國的牛肉、蔗糖、及松木，另也針對兩國準備洽談的經貿合作協議的關稅優惠積極處理，總統並鼓勵台商將史瓦濟蘭等邦交國作為非洲佈局的起點，總統也強調，相關進口都必須符合檢驗的規範。

對於下月即將揭幕的世界衛生大會（WHA），是否會和史國討論如何突破、參與，蔡英文說，長期以來，台灣對我邦交國的醫療、公共衛生協助，是有相當的成效，邦交國對這點都非常肯定，這就是為何在WHA，邦交國都願意為我國發聲，說出我們應該有的權利。

蔡英文說，會持續跟邦交國一起討論，找出能夠更有利、讓我們能參與其他所有國際組織的方案，這些都是持續進行中的事情，對很多邦交國、非洲地區的其他國家，非洲是很重要市場，台灣不會在這裡缺席，同時也會利用我們邦交國，作為我們經營非洲起點，這幾天我們跟史王都多有討論，希望邦交國在我們經營非洲計畫內，扮演更積極角色。

外交部長吳釗燮則說，我與邦交國已經確定，在WHA上會為我發言，並組成「台灣隊」，向世界衛生組織幹事長進洽，細節都已經談論妥當，這些項目上，友邦都已經答應支持我國。