美國走向保護主義 美學者：台灣應準備好經貿談判方案

美學者史劍道指保護主義是美風潮，台灣要把經貿談判方案準備好。（記者曹郁芬攝）

2018-04-20 08:22

〔駐美特派員曹郁芬／華府19日報導〕面對美中方興未艾的貿易戰，美國企業研究所研究員史劍道今天警告，美國正走向保護主義，情況只會愈來愈糟。台灣應該先把對美經貿談判的方案準備好，或者在北美自貿協定談成後與美展開談判，或者在美國開始攻擊中國的供應鏈時有所準備，不能陷於被動。

經常被川普政府諮詢的史劍道說，台灣如果在中國之外找不到其它經貿夥伴自然會面臨風險，最好的辦法就是分散投資，台灣也可以要求美國在和另一個國家談判自貿協定時把台灣帶進去變成三方協定，例如美國與菲律賓及越南談判自貿協定時就可如此。

美國智庫威爾遜中心今天就亞洲經濟的未來舉行座談會。被問及美中貿易戰中，川普是要處理中國過剩的產能，攻擊中國的紅色供應鏈，還是要取得先進科技的優勢？史劍道說，他不知道川普政府短期內的經貿目標，川普政府的官員也說不清楚；長遠一點來看，美國未來三年會走向保護主義。

他指出，台灣可以參考重啟談判的北美自由貿易協定，如果順利完成並獲國會通過，可以是台灣和其它國家的模範，這個協定較明確地反映川普政府的經貿目標。修訂後的美韓自貿協定因韓國有獨特的安全環境，對其它國家參考價值不高。

史劍道說，台灣應該先把對美經貿談判的提案準備好，如果美國在結束北美自貿協定後想跟台灣談，或者因為美中經貿關係不斷惡化，台灣希望從美國的一些新規定中得到豁免，國會也會支持台灣，但台灣必須準備好，而不是期盼美國會告訴台灣怎麼做。

史劍道說，除了北美自貿協定的條款外，他目前看不出川普政府要什麼。情勢不會好轉，選舉年更不可能，看不出來2020年有哪位總統候選人會主張自由貿易。如果美國對外貿易赤字加增，川普受到的批評增多，情況會更糟。

他說，美國最大的問題是國內財富分配不均，簽署更多自貿協定其實對解決這個問題幫助不大，在這個情況下，保護主義變得更合理。一般而言，他支持川普政府的對中經貿政策，但川普政府現在從懲罰中國的竊取智財權變成攻擊中國的工業政策，中國政府也不知道美國要什麼，而且這種作法不可能會贏。川普政府把不可預測性當成一種談判工具，對美國的盟邦和夥伴是不公平的。