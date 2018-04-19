共機「繞島巡航」 國防部：持續進行監偵與應處

2018-04-19 18:46

〔中央社〕中共空軍新聞發言人申進科今天發布消息稱，空軍近日連續組織多架轟炸機、偵察機成體系「繞島巡航」，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。

對於共機的繞島巡航，我國防部發言人陳中吉今天表示，持續對周邊海空狀況進行監偵與應處。

中共解放軍與大陸媒體近兩天密集對台進行「輿論戰」，刻意渲染誇大軍事演練規模，並將數場不同演練透過文稿併陳來「凸顯對台」。今天主動證實18日兩架轟6K型轟炸機繞島遠訓，想引發國人恐慌的意圖明顯。

申進科今天在「空軍發布」稱，空軍開展的海上方向實戰化軍事訓練，出動轟6K、蘇30、殲11和偵察機、預警機等多型多架戰機。轟6K等戰機實施「繞島巡航」訓練課題，提升了機動能力，檢驗了實戰能力。

報導稱，轟6K戰機是中國自主研發的中遠程新型轟炸機，擔當投送國家威力和意志的重要使命。空軍近年來遠海遠洋訓練和繞島巡航中，都有轟6K戰機的英姿。

中共空軍航空兵某師轟6K機長翟培松表示，此次繞島巡航用戰神的航跡丈量祖國的大好河山。他還特意說：「祖國在我們心中，寶島在祖國懷中。捍衛祖國的大好河山，是空軍飛行員的神聖使命。」

中共空軍航空兵某團轟6K飛行員楊勇稱，這兩天接連繞島巡航，戰鬥機不斷刷新戰鬥航跡，飛行員不斷刷新戰鬥經歷。「每一次繞島巡航，都強一份使命擔當、多一分血性膽氣。聽從祖國和人民的召喚，空軍飛行員勇往直前」。

報導稱，在新時代練兵備戰中，空軍依照相關國際法和國際實踐，飛越宮古海峽、巴士海峽、對馬海峽，持續組織海上方向實戰實訓。空軍還要按照既定計劃，繼續組織多型戰機「繞島巡航」。

申進科表示，按照「空天一體、攻防兼備」戰略目標，空軍深入開展海上方向實戰化軍事訓練，備戰打仗能力發生歷史性變化。空軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。