是否願為台灣而戰藍議員辯不過 賴神子弟兵2度被消音

2018-04-19 13:53

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員張世賢今天進行市政總質詢時，質疑有民調指七成的年輕人願意為台灣戰爭，「這可能嗎？」賴清德院長的子弟兵、民政局長陳宗彥則強勢回應說，「自己的國家自己要捍衛，除非你不認為台灣是自己的國家。」雙方為此激辯，張質疑陳「是我在質詢還是你在質詢」，主席王家貞隨即下令對陳「消音」。

張世賢今天在質詢時，先針對該民調詢問代理市長李孟諺，李說，他不了解，應先了解民調是怎麼問的。張質疑說，現在大家「閃都在閃，逃兵都在逃了」，如和中國大陸打戰，真的有七成年輕人願為台灣而戰嗎？

張轉而詢問陳宗彥，陳答詢說，「心中如有台灣這國家，相信年輕人自然會來捍衛這個國家。」「如果張議員你家被人家欺侮，你的小孩會不會站出來捍衛？如果他認為這是他的家，他自然就會捍衛，若認為張家不是自己的家，他就不會捍衛，這很清楚啊！」

陳宗彥強勢回應，讓張世賢插不上話，張要求主席王家貞將時間暫停，王家貞則出面制止，並指所有首長中「陳局長最鴨霸」。陳則表示，「這我要抗議」強調這是張詢問他，他才回答的。

陳說，這是同樣的道理，國家也是家，張家的小孩怎不保護張家？除非你的小孩不認為張家不是張家，這很清楚，台灣是我們的國家。張則不滿說，還沒要你回答，「我才說一句，你就說百餘句」「是我在質詢還是你在質詢」主席隨即下令對陳宗彥麥克風「消音」。

在消音1分鐘後，陳宗彥再度說，「你家的小孩會把張家當成是自己的家嗎？」張說，「當然啊！」陳接著說，所以台灣的孩子當然會認為台灣是自己的國家，當然就會捍衛。所以你相信這道理，「自然我們自己的國家自己要捍衛，除非你不認為台灣是自己的國家。」

陳的強勢回應，讓張世賢很不滿，批陳「你真正有夠惡質！」陳也再度被消音。張世賢則氣得直說，「那你募兵啊！你募看看！看有沒人要來報名，你敢不敢！」雙方為此激辯長達約5分鐘，張隨後轉而詢問市長李孟諺，才結束這場紛爭。