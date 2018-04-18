黨政人士批中國：「三小」演習騷擾台灣

2018-04-18 19:41

〔記者李欣芳／台北報導〕中國共軍今天在台灣海峽水域舉行軍事演習，我國安團隊密切掌握最新情勢，黨政人士今晚質疑中共這段時間試圖利用小成本、小規模、小部隊的「三小」的軍事演習，試圖干擾影響台灣輿論，藉此打擊我政府威信，但其實台灣民眾的作息正常不受影響，這就是破除中共輿論戰和心理戰最好的證據，並指在可預期未來，中國仍將持續進行這樣的「騷擾演習」。

黨政人士指出，中共利用軍演試圖操作輿論，就是傳統「三戰」中（輿論戰、心理戰、法律戰）的輿論戰、心理戰。這種「吃豆腐」的手段或多或少有效果，但是台灣整體信心素質良好，以共軍昨在廈門泉州演習為例，很多媒體到金門想要訪問居民和中國觀光有沒有因為軍演受影響，結果中客照玩，台灣人生意照做，民眾的反應是作息正常不受影響。

黨政人士指出，若國內因此有人隨之起舞，中共在認為有效的情形下，可預期的未來，對方仍會持續透過這樣的「騷擾演習」，配合媒體和網路刻意操作，用「假訊息作戰」的方式來干擾我方部隊。而因為新聞競爭的關係，國內媒體在報導上都會盡量增加聲光效果，但是面對中共刻意發動的輿論戰，黨政人士呼籲不要自亂陣腳，只要國內媒體客觀忠實呈現報導，就能減少對岸這種刻意操作的影響力，也有助於穩定國內民心。

這位人士強調，政府有能力完整掌握跟因應。對內，國防部會適時提供資訊讓國人安心；對外，讓區域知道我國自我防衛的決心。