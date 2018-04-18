DPP南市議員初選熱 參選人辦同樂會 找林佳龍獻聲

2018-04-18 23:08

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市議員初選最後拚搏階段強強滾！南區、安平區市議員參選人鄭光哲用幸福同樂會方式、柔性訴求其問政理念，四月二十一日下午在南區水萍塭公園辦園遊會；同區參選人林志文則找來台中市長林佳龍幫忙獻聲推薦。

鄭光哲表示，參選動機是為了「『承擔』前輩政治理念，堅持走『優質問政』的路」，本身參選市議員最大優勢是過往十二年在立法院與台北市議會服務經驗，未來進入市議會不需再花時間養成，即能立刻為市民服務，運用個人專業及經歷，協助連結中央與地方資源，極積推動市府發展利民政策。

對於辦「幸福同樂會」目的，鄭光哲說，主要是把「實現人民對未來美好期待，作為從政者最終價值」的想法推廣出去，以輕鬆休閒方式宣導問政理念，邀請「艾麗絲和他的琴人」樂團從下午2點開唱，並邀請陳永興醫師等政治前輩前來開講，園遊會攤位主題環繞未來四大議政方向「串聯聚落發展、提升婦幼權益、建構青年平台、打造樂齡生活」。

四月二十一日下午兩點至六點，這場在水萍塭公園辦的「幸福同樂會」，還有小朋友最愛的氣墊溜滑梯與二十個單位團體設攤，是適合全家人的園遊會，有政治名人大師開講，節目精彩熱鬧非凡，歡迎厝邊頭尾相邀來參加。

台南女婿、台中市長林佳龍則獻聲推薦南區、安平區市議員參選人林志文，他說，林志文是優質市議員參選人，成大政經碩士、大學講師、有十年以上服務經驗，是民進黨優質新世代，呼籲市民朋友在四月二十三日至二十七日的電話民調全力支持林志文，讓林志文為民進黨多拚一席議員，衝新議會席次過半。

屬於賴清德嫡系的立委林俊憲、東區市議員參選人蔡筱薇、南區市議員呂維胤推派新生代七年級生謝博勳與許森凱，各自挑戰南區文南里及明興里長選舉，為年底地方選舉增添話題性。