昔盧修一被侯友宜強灌催淚瓦斯 侯子弟兵還原歷史

2018-04-18 19:02

〔記者林欣漢、賴筱桐／新北報導〕即將在5月出版的新書「盧修一與他的時代」影像紀念專輯，指已故前民進黨立委盧修一早年為了保護遭國民黨列入「黑名單」的世界台灣同鄉會總幹事羅益世、台獨聯盟中央委員蔡正隆等人，曾被時任台北市中山分局刑事組長的國民黨新北市長提名人侯友宜強灌催淚瓦斯、噴辣椒水；侯友宜子弟兵、新北市議員參選人江怡臻反把矛頭指向蘇貞昌，今天在臉書上表示，該書反而揭露民進黨新北市長參選人蘇貞昌的「黑歷史」，「侯友宜成就了蘇貞昌」。對此，蘇陣營沒有回應。

這本新書中提到，當年盧修一為了保護羅益世、蔡正隆等國民黨眼中的「黑名單」，被數百名霹靂小組與鎮暴警察包圍，侯友宜率隊朝車內強灌催淚瓦斯、噴辣椒水，蔡、羅兩人最後被侯友宜強押到桃園機場驅逐出境。

侯友宜今天被媒體問到此問題時面色凝重，沉默了快5秒才說，當年黑名單中的彭明敏都已經參選過總統了，每個時代應該要往前看，如果用這樣的方式去清算當年奉公執法的基層同仁，也算轉型正義的話，「有這個必要嗎？」

江怡臻把矛頭指向蘇貞昌，她指稱，蘇貞昌在行政院長任內曾宣示「半年內如果全民沒有感受到治安好起來，就辭職下台並永遠退出政壇」，時任警政署長的侯友宜拚命完成蘇貞昌交付的治安任務，帶給蘇貞昌絕佳的政治光環，「侯友宜成就了蘇貞昌。」

江怡臻諷刺說：「為了政治，2006年的蘇貞昌，背叛盧修一，提拔侯友宜；而為了選舉，2018年的民進黨，開始『往事重提』侯友宜，開始『重新利用』已過世的台灣前輩們，檢討現在的侯友宜。這不是為了選舉，什麼才是為了選舉？」