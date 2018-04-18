趕鴨子上架？彰市長傳「被登記」參選綠營縣黨部主委

2018-04-18 08:28

〔記者湯世名／彰化報導〕趕鴨子上架？年底五合一選舉在即，今年民進黨彰化縣黨部主委黃振彥任期屆滿，不再參選連任，遺缺成大熱門，外傳縣長魏明谷、縣黨部「禮讓」彰化市長邱建富來合作打選戰，不過邱建富卻遲遲未表態，這倒「急煞了旁人」，昨天深夜突然傳出魏明谷今天將「陪同」邱建富前往縣黨部，登記參選下屆主委。邱建富對此苦笑說「的確是真的！」魏明谷致電給他，要在今天「親自陪同」他去登記，他也只好照辦。

民進黨彰化縣黨部即將於5月27日辦理投票，選出下屆縣黨部主委，今年最大熱門人選是將於年底兩任屆滿的彰化市長邱建富，不過外傳邱建富「志」不在此，有意投入更高層級的選舉，傳言邱此舉讓彰縣從地方到中央層級民代，甚至是縣長魏明谷都相當「在意」，甚至「緊張」，幾經斡旋協商，外傳魏明谷、民進黨縣黨部同意「禮讓」黨部主委一職，由邱建富「同額競選」，安排邱在兩任屆滿後有個「舉足輕重」的職位，好待日後再起。

就在傳聞甚囂塵上之際，昨天深夜突然傳出，魏明谷將於今天上午10點陪同邱建富前往登記參選縣黨部主委，令外界矚目，邱建富今天也回應表示「是真的！」他說，本來尚未確定何時登記，或者篤定要登記，昨天稍早縣長魏明谷突然致電給他，詢問他「為何還沒有登記？」並乾脆敲定「選日不如撞日」，要在今天親自陪同他前往登記參選，他是「盛情難卻」，因此才會有今天縣長陪同他前往登記的消息傳出。

消息傳出，有政壇人士笑稱邱建富是「被登記」，也有人說，邱建富是被「押」去登記的，但也有人認為，縣長親自陪同，顯示高度看重與重視邱，不應看得太嚴重。至於邱建富是否「同額競選」縣黨部主委，外界看法不一，絕大部分都認為應該只有他一人登記，視同「當選」，不過另有傳聞稱，可能還有「黑馬」會竄出登記參選，令外界矚目。