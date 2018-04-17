賴清德點名李四川讓他失望 不分藍綠都笑了

2018-04-17 20:06

〔記者陳心瑜／新北報導〕行政院長賴清德今天早上到新北市主持「台灣自來水公司第一區管理處淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮」，他致詞時特別提到台下的新北市副市長李四川，指時任行政院秘書長的李四川當年曾到台南安南區處理中石化台鹼廠的汞汙染問題，他相當感謝，賴清德更接著開玩笑說「不過你也讓我失望了，我以為你會出來選新北市長」，全場笑聲四起。

賴清德表示，自己擔任台南市長時，非常感謝李四川特別到台南市府溝通協調中石化台鹼廠的汙染，讓安南區市民繼續得到醫療的照顧。