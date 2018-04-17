登記參選台北市長又撤銷 韓國瑜自爆原因是…

2018-04-17 20:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕宣布投入高雄市長選戰的國民黨高雄市黨部主委韓國瑜，今天（17日）接受廣播專訪時，透露為何跑到台北市登記參選又撤銷的心路歷程，他感慨說：「再好的木材，遇到大海只能漂浮！」

韓國瑜今天接受廣播節目《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪，被問到「為何先到台北市登記參選又撤銷？」韓國瑜說，他在高雄待了7個月，國民黨黨工一半薪水發不出來 他任內又裁了15人，這些黨工有的才4、50歲，有些人跑去當房地產仲介。

韓國瑜說，他處境困難，中央黨部資金被卡住，本人不支薪，每月財務缺口還有38萬，但這幾個月都熬過去。

韓國瑜說，他要輔選37位市議員參選人，還有500名里長，想到頭都炸掉了，任何人換作是他，處境都很難，他感慨說：「再好的木材，遇到大海只能漂浮！」

他說，黨中央認為台中、台北、新北有機會，資源都放那裏，他3月16日只好攤牌（指到台北登記參選），要求公平，也感謝隔天國民黨秘書長曾永權善意回應，強調北中南都會公平。

主持人說他說：「其實你已完成登記，接到吳敦義電話才撤銷登記，是否真的想參選台北市？」

韓國瑜說，他是寫情書高手，不可能不知道登記要帶自傳，而且也是他主動打電話給吳敦義，事實上，當天他所有證件統統沒帶，唯一帶的是160萬支票。

他說：「假設我想登記，誰都攔不住，所有證件都會準備齊全。」