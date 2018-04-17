台中市民自己做主人 參與式預算提案執行率55％

2018-04-17 20:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕落實民眾參與的直接民主，台中市政府今天（17日）舉辦南區、東勢區參與式預算成果發表，共有12案入選，市府將依據提案內容執行，台中市長林佳龍說，參與式預算提供民眾天天做主人，讓民眾與市府成夥伴關係，實現直接民主。

台中市政府自104年起推動參與式預算，開放民眾自行提案並票選提案，交付市政府協助執行，今天市府舉辦南區及東勢區參與式預算成果發表會，共有25項提案，最後各區各選出6案。

民政局說，相關提案經歷4個月的提案、協調及投票後產生，包括由林炳儀提出的城隍與樹義里政策MAP看板，呈現南區重要歷史文化景點，讓旅客能快速認識當地風貌；羅秀鳳提出的東勢客家藍染傳承方案等等。

林佳龍今天頒發感謝狀給區公所及參與提案民眾，他說，參與式預算讓市民不只每4年才投票一次選出民意代表，更有機會天天做主，把意見或批評形成具建設性的主張，交付市府執行，是由下而上的直接民主。

提案在南區辦理「弱勢兒少課後照顧計畫」的劉情音說，其實，已在南區提供弱勢國小、國中學童包括課業輔導及愛心晚餐等課後照顧服務，但去年因經費不足無奈停辦，而弱勢生確有照顧需求，嘗試經參與式預算提案，更獲票選出線將可獲經費執行，她肯定參與式預算管道可讓市政照顧更細微。

江岳庭等人提案的「勢在必行」通用設計資源整合平台，雖未能入選東勢區6案之列，但江岳庭說，或許可提供不同想法讓市府未來政策參考，仍肯定參與式預算管道。

民政局說，參與式預算選出的提案平均補助100萬元執行，目前包括大里、清水、豐原、中區等均已開放參與式預算提案，去年共有24案成案，扣除6案渉及用地取得困難或地方共識不足等因素撤案，目前執行率達55％。