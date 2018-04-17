亞洲醫藥學會結盟總部欲落腳台灣 沒人出錢沒下文

2018-04-17 15:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣醫療水準高，台灣醫事組織也與國際醫衛組織關係密切。台灣路竹會會長劉啟群今天透露，曾洽談亞洲醫師協會（AMDA）與亞洲藥學會結盟，並將聯盟總部設在台灣，但「當老大一定要出錢」，和政府洽談卻「沒下文」。劉啟群嘆政府談國際參與，「是不是只是喊口號？」

劉啟群今天出席對外關係協會所舉辦「國際參與民間做後盾：我國非政府組織的國際參與經驗」座談會。劉啟群說，政府推動新南向政策後，外貿協會董事長黃志芳曾找上他，洽談國際組織在台灣的可能性，他說「要亮點我可以給你」，隨即談到AMDA早已和我方簽署合作備忘錄，而亞洲藥學會年會會長正好是他的學長，他於是洽談兩會結盟，且強調「希望總部設在台灣」，對方也同意了。

劉啟群說，台灣從來沒有不曾有一個擁有30幾個會員國的國際組織總部；而亞洲醫師協會有30幾個會員國，總部在日本，亞洲藥學會有20幾個會員國，總部在菲律賓，兩者結盟扣掉重疊者也仍有30幾個國家。

但劉啟群無奈地說，即便能促成這難得的機會，但「當老大一定要出錢」。他為此事曾洽談時任國安會副秘書長的曾厚仁，曾厚仁又為他牽線到正在推動國際NGO中心的台中市長林佳龍，後來桃園市長鄭文燦也曾對此案表示興趣。但劉啟群和各方都談過後，仍然沒有下文，使他不禁嘆道：「政府是不是都在喊口號？」

前外交部政次、對外關係協會會長夏立言，外交部前政次、對外關係協會副會長令狐榮達，政大國際事務學院副院長黃奎博、勵馨基金會執行長紀惠容、台灣世界展望會會長陳純敬與外交部NGO事務會執行長張秀禎皆出席此場會議。