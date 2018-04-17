幫孫女拜票？競選廣告P過頭 參選人：3週還設計師公道

國民黨台北市大安文山區市議員參選人王致雅（左），近日因競選廣告看板引發話題，海報上照片明顯被修過頭，頻遭網友調侃。（圖擷取自臉書）

2018-04-17 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市大安文山區市議員參選人王致雅，近日因競選廣告看板引發話題，明顯被修過頭的照片頻遭網友調侃，王致雅也為此出面回應，「現實總是殘酷」，更承諾將進減肥工廠維修，「還我設計師一個公道！」

王致雅9日在臉書更新封面照面，其中本人的照片又放在選舉看板上，經連日在臉書上傳拜票照片後，這張明顯修過頭的照片引起網友關注，紛紛調侃王致雅「你會紅！！」、「設計師真的是佛心來著」。

有網友更笑說，是「阿嬤幫孫女拜票嗎！？」、「母女同心，其力斷金」、「我剛剛以為穿藍色衣服那位才是海報那位參選者...」、「到底哪個是候選人」。

王致雅週一晚間也在臉書發文回應此事，戲稱「瑞凡我回不去了、歲月是把殺豬刀、選舉真是累人」，還自嘲「這就是選前選後的差別」、「現實總是殘酷，修圖總是美好」、「美編費用不能省」。

王致雅還在臉書承諾，「三個禮拜之內我會進減肥工廠維修，還我設計師一個公道！」目標是3週（5/4）減重3公斤，「如果達不到目標，開放領取200杯油切綠茶（30元以下）。」