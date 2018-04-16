國慶籌委會宣布：今年煙火在花蓮 晚會在宜蘭

去年國慶煙火在台東施放，號稱是台灣史上最壯觀的國慶煙火。（資料照，記者張忠義攝）

2018-04-16 20:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「中華民國各界慶祝107年國慶籌備委員會」今日下午在立法院正式召開成立大會，會中決議今年國慶活動比照去年規模，今年國慶煙火將在花蓮施放，並在宜蘭舉辦國慶晚會，國慶大會有花車遊行。

立法院長、國慶籌備會主委蘇嘉全表示，今年將比照去年模式辦理，帶給國人歡樂、年輕、有活力的國慶活動為目標，大會活動將搭配花車遊行，更細緻規劃花車主題。

蘇嘉全指出，國慶晚會規劃在宜蘭縣辦理，期望融入在地文化特色，讓僑胞體驗不一樣的晚會，國慶煙火將在花蓮施放，希望讓社會陪伴花蓮走出地震災害的陰霾，要讓漂亮煙火，把觀光人潮帶回花蓮。

蘇嘉全提及，去年各項國慶活動為各地帶來人潮，也提高觀光收益，去年大會活動推出花車遊行，結合國內重要產業、經濟及文化的特色。在台中市辦理的晚會活動，連結僑委會僑胞服務工作，帶僑胞赴各地觀光、參觀各地建設。

蘇嘉全說，有近六個月籌備時間，籌備會將組成大會、晚會及焰火等工作處規劃各項活動，並將會同相關中央機關及地方政府，全力推動各項籌備工作，讓今年國慶活動帶給全體國人全新感受。