竹市好政說明會 竹竹苗地方首長參選人同台

2018-04-14 16:19

〔記者王駿杰／竹市報導〕年底大選將近，竹市綠營也加快腳步，積極布局爭取民眾認同。新竹市小英之友會今天舉辦「新竹市好政說明會」，邀來力拚竹縣、苗栗地方首長的參選人鄭朝方、徐定禎，由市長林智堅以「幸福城市」為題發表演說；地方人士指出，此舉是希望以竹市府的施政方向為核心，帶動臨近縣市選情，拉抬鄭朝方跟徐定禎。

年底縣市長選舉，民進黨中央日前宣布禮讓無黨籍頭份市長徐定禎參選下屆苗栗縣長；新竹縣部分，民進黨則可能徵召前新竹縣長鄭永金之子鄭朝方參選新竹縣長。

地方人士指出，上次選舉林智堅在不被看好的情形下成功翻轉竹市，用行動證明就算是藍大於綠的艱困選區，仍可靠耕耘改變民意，因此民進黨有意以林智堅三年來的建設成績與高民意支持度，當作竹縣與苗栗的借鏡與領頭羊，以區域核心城市竹市為首，帶動臨近縣市選情。

「綠色執政，品質保證！」徐定禎指出，他這次是來取經的，期待苗栗縣能向新竹市一樣翻轉。

鄭朝方則說，他最近發現，新竹市的公園設施、建設與美學正翻天覆地在改變，由此可見林智堅對城市的用心，既然竹市做得到，竹縣一定也做得到，未來若有機會，一定會好好向林智堅各項環境、交通、水資源等議題。

林智堅昨針對教育、交通與城市綠美化等三大項目進行演說，教育方面暢談公幼增班及新增非營利幼兒園，強調上任後已增加近千就學名額、幼教補助延伸至四歲、更投入超過28億經費推動「新校園運動」。

城市綠美化則提出新竹之森的概念，進行包括中央公園、綠園道、17公里海岸線、漁人碼頭、新竹左岸等改造、建設工程。

而交通方面，林智堅更仔細介紹前後車站的大改造、打通瓶頸道路與拓寬工程、146萬平方公尺的路平專案、智慧系統調整車流等，未來更著眼於前瞻輕軌計畫。