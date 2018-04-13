時代力量進軍南台灣！將在屏東首次參選行政首長

2018-04-13 22:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕政黨「時代力量」（簡稱時力）為國會第三大黨，坊間對時力將插旗南台灣的傳言早已甚囂塵上，本週時力顯眼的黃色黨服出沒在屏東縣大街小巷，時力黨秘書長陳惠敏則證實消息並指出，時力將進軍南台灣，並將於屏東縣一口氣籌設屏東市及枋寮鄉兩個黨部辦公室，且屏東將還將成為時力黨史以來首個推出行政首長參選人的地區。

屏東民眾對時力相對陌生，時力黨目前檯面上經競選公職的政治人物皆為民意代表，且集中在中、北部，雖具全國知名度，但在地方尤其南台灣的話語權卻不足，不過時代力量的形象相較國、民兩黨是較為清新，與地方派系結盟或是自推參選人，都具攪動現有政治版圖影響力，今年春節該黨黨員到潮州鎮的年街走春，就已讓時力前進屏東的傳言甚囂塵上，對屏東以往僅藍、綠相爭外的新興政治勢力，開始出現騷動及期待。

時代力量屏東辦公室執行長陳亞麟本週已開始在屏東市及枋寮鄉街頭拜會民眾，並尋找黨辦地點，近期就會開張，陳亞麟表示，屏東縣本屆的鄉鎮市長近3分之1、不論藍綠被涉案遭偵辦，時力希望為屏東創造新氣象及新作為，帶給屏東人在政壇上的更新期待，並預告將一反過去黨內僅推派民意代表參選人的作風，強調，「時力首個行政首長參選人就在屏東！」。

時力黨辦設在屏東交通樞紐枋寮鄉，規格比執政的民進黨還高，引起民眾「時力要推枋寮鄉長」議論，陳亞麟的回應則耐人尋味，他說，枋寮交通匯集公、鐵路還有漁港，為往台東、墾丁必經之路，若完整規劃極具觀光潛力，但目前鄉內空氣、水源及土地等，分受養雞場、工業區及廢棄物等影響而蒙塵，且之前曾連兩任鄉長都因涉案解職，時代力量不只進軍最南縣市的屏東，更期盼時力理念能為選民為屏東帶來實質改變。