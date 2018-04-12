基隆官員坐滿車 擋風玻璃竟貼「政府無能，悲哀」

基隆市政府局處首長今天到苗栗、台中做空污防治考察之旅，不料，來載人的遊覽車卻貼滿抗議標語，讓市府首長傻眼；經過溝通，司機同意拆下。（記者俞肇福攝）

2018-04-12 10:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕「基隆市政府官員搭車到中央抗議」！喔，原來是一場誤會。

基隆市政府今天一早由副市長林永發率領各局處首長、七區區公所區長與承辦人員，到桃園、台中等地進行空污、空地考察，請旅行社安排了2輛遊覽車。不料，其中一輛靠行的個人遊覽車司機張哲偉，在他新買的2個月遊覽車，貼了不少抗議政府政策打壓運將的海報，讓準備搭車的市府人員傻眼。

環保局長賴煥紘說，每個人有言論自由，這是司機個人的竟見表達，但可能會對搭車的團員造成壓力，最後協調，司機也配合把海報撕下來，爭議圓滿結束。

遊覽車司機張哲偉今天一早開了新買的遊覽車到市政府前搭載市府局處首長、員工考察，擋風玻璃前貼了寫著「政府的無能，悲哀，家人的擔心」，「政策的打壓，運將的悲哀」；開遊覽車20年張哲偉說，只要遊覽車一出事，政府就把茅頭指向遊覽車，讓運將有苦說不出，訂定一些不合理的規範，未經通盤檢討就訂一些不合理的作法，不夠周全。

張哲偉說，例如車體左右兩側上方的安全窗，是10多年的產物。之前都是密閉式的，但上次火燒車之後，其實是人為因素，政府卻認為是車體的問題造成逃生不便，現在都要改成可以開啟，如果行駛中乘客開啟的話，跳下來了怎麼辦，要找誰負責呢？

張哲偉表示，政府為了乘客的安全立意良善，但是不夠完整周全，這作法還有待檢討，他貼海報抗議就是為了表達訴求，只是呼籲政府的政策應該更完整。