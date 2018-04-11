銷毀婦聯會資料案 辜嚴倬雲若傳喚不到「恐被通緝」

2018-04-11 20:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北地檢署今天首度傳喚婦聯會案相關人士，黨產會官員表示，婦聯會前主委辜嚴倬雲目前人在美國，屆時若傳喚不到，可能會被發布通緝。不過，她的么女辜懷如是銷毀婦聯會資料的具體行為人，確定涉及犯罪，若辜嚴一直未到庭說明，檢方訊問辜懷如也能相當程度地釐清案情。

官員指出，雖然黨產會已初步約談相關人士，但仍有部分疑點尚待檢方釐清，包括辜家從婦聯會搬走170箱資料，辜家助理劉凱理稱是用3台碎紙機，花了2星期碎掉，但銷毀的細節尚不明，相關資料有文件夾、封面，這部分很硬，碎紙機根本無法處理，這些文件夾、封面等的去處、碎掉的紙怎麼處理？有待追查。而黨產會也未約談另兩名協助碎紙的辜家員工。

此外，官員說，當初170箱資料整理打包時，是由婦聯會工作人員逐一做標籤、編號與整理，資料並不是完全密封，後來碎紙時也是一張張碎掉的，因此，文件有什麼內容？有哪些標記？有無特殊檔案？經手的相關人士或許可還原原貌，以瞭解到底有什麼檔案被銷毀。

辜家聲稱是婦聯會副秘書長汲宇荷聯繫辜懷如搬走資料的，官員認為，這是卸責的說法，從權力關係與相關證據，幕後是由辜家主導，辜家母女是共犯結構，而汲宇荷一開始可能念在與辜嚴數十年的感情，黨產會約談時才避重就輕，沒有把事情交代清楚，但在得知辜家與她切割，最後汲宇荷仍說出真相。