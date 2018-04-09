與黃國昌臉書掀戰 姚人多：捍衛社會公斷人的是非標準

2018-04-09 09:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕時代力量立委黃國昌質疑前監委黃煌雄獲行政院提名為促轉會主委，總統府副秘書長姚人多則在臉書反批黃國昌，姚人多今早接受廣播轉訪時強調，他之所以在臉書與黃國昌掀戰，不是在護航或捍衛黃煌雄這人事案，而是要凸顯這個社會要評價一個人必須有的是非及公平標準。

黃國昌之前批判黃煌雄過去撰文稱讚前總統馬英九，以「求官」獲得監委一職，並不適任。但姚人多隨後在臉書回應，不反對以最嚴格標準檢視黃煌雄，但「看一個政治人物要看人家一生。就像是我不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長（蕭旭岑）喬事情，就全盤否定他這個人一樣。」

姚人多今接受廣播專訪說明，他不是在捍衛黃煌雄人事案，黃未來也必須在立法院捍衛自己的聲譽。但姚人多強調，如果有在捍衛什麼，就是這個社會公斷人的是非標準，黃煌雄在馬英九剛當選總統時撰文表達馬能鞏固台灣民主的期許，他不覺得有什麼錯，尤其一位外省人能選上總統，他自己也是外省第二代，批評一個人很簡單，但不該像黃國昌這樣的方式批評人。

對於指控黃國昌在太陽花學運期間與總統府副秘書長密會一事，黃強調是為了退回兩岸服務貿易協議，但姚仍認為，在當時媒體都在報導學運情況，包括退回服貿，會有哪一事件是馬英九或蕭旭岑不知道。

針對外界批評黃煌雄擔任監委時在前檢察總長黃世銘案的投票態度，姚人多則說，監委在這過程是秘密投票，在這個案子是無法被證明為真或假，就連黃煌雄自己也無法證明，因為無論黃煌雄怎麼說，還是信者恆信，不該把黃煌雄一輩子的道德，取決於一輩子無法被證明的事情上。

問到與黃國昌臉書掀戰的想法，姚人多強調是站在個人立場，所以才透過個人臉書發言，並不涉及民進黨與時代力量的整體關係，他與蔡總統也沒有談過這件事，黃國昌有無找總統抗議，他並不知道，姚人多強調，他知道黃國昌在反對，但黃什麼都反對，而這印象不是只有他這樣認為。