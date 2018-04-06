蔡易餘陪翁俊楠掃街 身材宛如兄弟檔

2018-04-06 17:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕民進黨台中市議員提名初選，預計本月中旬起陸續進行民意調查，該黨的東南區市議員參選人翁俊楠，今天（6日）由英系立委蔡易餘陪同掃街，蔡易餘表示，他很久以前就認識「小英之友」翁俊楠，對翁俊楠在台中基層的努力耕耘，給予極高的肯定，他認為翁俊楠在服務的效率與衝勁，不輸給政壇老前輩，選民見兩人外表身材相似，還戲稱宛如兄弟檔。

兩人從翁俊楠服務處出發，在戰車上揮舞旗幟吶喊拜票，沿東南區熱鬧路段逐一向選民致意，掃街後返回翁俊楠服務處與民眾茶敘，蔡易餘說，這次掃街過後的心得，他認為台中火車站是台中市門面，也是旅客對台中的第一印象，火車站前後站的交通應盡快整治，紓解堵塞亂象，讓旅客對台中市有清新印象，也能讓台中市民有感。

蔡易餘強調，翁俊楠在台中市長林佳龍擔任立委時間，曾任林佳龍服務處特別助理，也曾任前內政部政務次長張溫鷹的機要祕書，在中央及地方都有涉獵政治事務的基礎下，具有為人民服務的專業，他們兩人都是青年時代即投入政治工作，他相信翁俊楠服務效率與衝勁不輸給政壇前輩。

翁俊楠則強調，他與立委蔡易餘同為嘉義人出身，過去同為阿扁人權奮鬥至今，建立起濃厚情感，現在與蔡易餘一中一北為人權發聲，蔡易餘在立法院為民請命，他自己則在地方為建設與弱勢族群服務，希望藉認真服務讓選民看得見他。