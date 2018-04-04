賴清德「台獨工作者」引中國反彈 馬英九這麼說...

2018-04-04 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德日前在立法院強調自己是「台獨工作者」，引發中國強烈反彈。前總統馬英九與前台北市長郝龍斌被問到有何看法時，馬認為這是眾所皆知的事情。

綜合媒體報導，馬、郝今日出席「誰來挑戰世界氣球冠軍，氣球奇技巡迴秀」活動時，針對賴清德「台獨工作者」一說引發爭議一事回應，認為這是「大家都知道」、「眾所皆知」的事情，對此並不意外。

但郝龍斌強調，為了台灣好，希望賴清德可以當「台灣工作者」，為民眾謀福利，批評賴身為行政院長，這樣的發言並不妥當。