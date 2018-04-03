爭取獲邀參與WHA 20友邦週六提案

世衛去年拒絕邀請台灣出席WHA，衛福部長陳時中與民團在聯合國歐洲總部前表達不滿與失望。（資料照，特派記者呂伊萱攝）

2018-04-03 15:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於下月登場，我獲邀機率相當低。據了解，我20個友邦將於本週六、4月7日「世界健康日」，正式向WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提案，呼應世衛組織（WHO）今年的主題「全球健康覆蓋（Universal Health Coverage）」，盼將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」列入大會議程。

第71屆WHA進入倒數計時，將於5月下旬登場，我持續爭取今年以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，近一年來連醫師參與技術性會議都被干涉。

知情人士透露，我政府推案目標仍然是全力爭取取得邀請函，「直到5月21日開會前都不會放棄」，正在用各種方式讓WHO感覺到台灣想參加的決心和誠意，希望WHO如同其所高舉的宗旨，有包容的胸襟接納台灣參加。

該人士表示，我國的20個友邦，將在本週六的4月7日「世界健康日」，為我致函給譚德塞，是為要求列入大議程的正式提案，提案內容為「邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）。

今年提案內容與去年相同，不過提出時程提早超過一個月，我方去年是在完全確認「百分百不會受到邀請」後，才洽請友邦為我提案。此提案將由友邦衛生部長或外交部，個別寫信給譚德塞，但提案會否列入議程，則需經過總務委員會決議，會中可能開啟辯論程序。

該人士也說，我方正在規劃爭取在總務委員會和全會辯論，希望藉由辯論讓會員國更能感受到台灣應被接納、出席WHA與參與WHO的機制和活動。因譚德塞上任WHO幹事長以後，致力於推動「全球健康覆蓋」，台灣從1995年開始推動，擁有成功經驗，希望譚德塞理解台灣「不是光說不練」，盼WHO正視台灣所能做的貢獻。

除辯論以外，在大會發言中，我方協請所友邦替我執言，也爭取理念相近國家都在部長5分鐘發言內「直接提到台灣」，表達對我支持力道。雙邊會議與多邊會議部也正在規劃中，盼取得比去年更好的成果。