回擊姚人多 黃國昌：「請別為轉移焦點潑糞」

2018-04-02 21:36

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於總統府副秘書長姚人多對時代力量黃國昌的質疑，黃國昌今晚也透過臉書回應：「請別為轉移焦點潑糞」。認為蔡政府提名前監委黃煌雄出任促進轉型正義委員會主委，就是在糟蹋大家對促進轉型正義的努力。而所謂的「超越藍綠」，就是永遠拍對當權者的馬屁，「這到底是什麼價值？」。

黃國昌表示，2008年3月24日，黃煌雄在馬英九勝選後，發表了《魔咒已破 鞏固台灣民主》的投書，在文中是這樣說的：

「國民黨總統候選人如果不是馬英九，即使國民黨贏了，也不可能像馬英九贏得那麼甜美。 . . . 馬英九建立了清新、不沾鍋的形象，在當前惡質的政治風氣下，這一形象成為他的一大政治資產；加上，近年來他勇於面對台灣歷史記憶的誠意與努力，以及他在此次總統大選中深入基層的行腳與長住，且一再表示要找回台灣傳統核心價值的作法，都使他成為國民黨的『異數』」。

黃國昌認為， 2008年8月，黃煌雄因馬英九提名，再度出任監察委員。擔任監委期間，令人印象最深刻的表現，就是包庇違法濫權的前檢察總長黃世銘案。

黃國昌接著表示，2016年1月18日，蔡英文勝選後兩天，黃煌雄發表了《執政失靈與思想準備》，細數小英成功的理由與未來的挑戰，他說「具有『堅韌』與『理性』稟賦的蔡英文將可順利主導全局，承擔重任」。這是他對新總統的盛讚。

現在，黃國昌指出，黃煌雄再獲青睞，被提名促進轉型正義委員會主委。 原來，所謂的「超越藍綠」，就是永遠拍對當權者的馬屁。

黃國昌質疑，「這到底是什麼價值？」。已經超越他平凡的腦袋，可以理解的層次。他只知道，這是在糟蹋大家對促進轉型正義的努力。

至於姚人多諷黃國昌「某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情」，黃國昌則回擊：「請別為轉移焦點潑糞」。

黃國昌並在姚人多臉書回應，詢問姚：「我去喬什麼事？請具體點明。所有經過就是要馬撤回服貿。」，「你這樣影射，恕難茍同」。他還指出，當初選舉已經當蔡英文面說，讓民進黨同志出來選，但她的回應是「要我承擔又說是禮讓，我已經忍很久了。」

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黃國昌批黃煌雄求官 姚人多：看政治人物要看一生

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