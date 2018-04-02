黃國昌批黃煌雄求官 姚人多：看政治人物要看一生

黃煌雄（中）被提名出任促轉會主委，卻被立委黃國昌等人質疑。（資料照）

2018-04-02 20:39

〔記者蘇永耀／台北報導〕前監委黃煌雄獲行政院提名為促轉會主委，時代力量立委黃國昌認為黃過去撰文稱讚前總統馬英九，以「求官」獲得監委一職，並不適任。不過，總統府副秘書長姚人多今日在其臉書表示，不反對以最嚴格標準檢視黃煌雄，但「看一個政治人物要看人家一生。就像是我不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情，就全盤否定他這個人一樣。」

姚人多指出，黃煌雄文章在2008年馬英九當選後兩天刊出，重點包括陳水扁政府執政失靈的原因、探討馬英九為什麼會贏，以及馬當選總統的意義，代表台灣已突破政治發展的最後一道魔咒「族群的藩籬」，最後則是認為在台灣民主化的發展過程中，馬英九是缺席的，但有機會，更有責任「強化台灣的民主鞏固」。

姚人多說，該文檢討阿扁、期許新總統鞏固民主，「坦白講，我看不出來這篇文章錯在哪裡」，馬後來令人無法忍受的表現，早有公評，但若要斷章取義說是在求官，他則非常保留。他強調，如果這種解讀方式成立，「那這位解讀者（指黃國昌）在2016年前曾經對蔡英文的肯定，是不是也可以解讀成他是在為自己參選立委鋪路？」

姚人多說，黃煌雄擔任馬政府的監委、「這位解讀者」當選立委，但他不認為兩人都在求官。他強調，「看一個政治人物要看人家一生。就像是我不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長（蕭旭岑）喬事情，就全盤否定他這個人一樣。」

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