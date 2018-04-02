新監委要調卷馬案 監院不給看

2018-04-02 06:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕新任監委上任後，計畫對爭議案件，包括與前總統馬英九有關的富邦銀併台北銀、美河市、大巨蛋等案，必要時再立案調查，不過，監委想深入瞭解相關案件，在調卷時卻遭監院拒絕，監委怒批，「如果當初查得清清楚楚，有什麼好怕的？」限縮監委調卷權已違憲，現若聲請釋憲緩不濟急，他們任期僅剩兩年多，因此已在談話會提案要求放寬調卷權。

不具名監委解釋，富邦銀併台北銀案是第4屆監委調查，延續到第5屆時審查，原擔任該案召集人、前監委馬秀如，還因此沒被馬英九提名續任，但她在第5屆審查時，曾表明願意出席說明，卻遭拒絕，最後該案並沒有做出處分；富邦金控現都以「監院調查認定無違法之虞」，對外澄清，但社會大眾也難以信服。

至於美河市案，他指出，監院只彈劾郝市府兩名官員，但此案是延續馬市府的聯開案，「開發案讓北市府權益損失超過110億元，這涉及『好幾個零』的問題，會是兩個小官就可決定的嗎？」而大巨蛋案雖監院陸續查了10案，但有沒溯及馬市府與馬市長，這些疑義仍待閱卷釐清。

另名監委透露，過去兩個月來，新監委沒人調得到卷，監院搬出「一案不兩查」與「監察院檔案管理要點」等內規阻擋，強調基於尊重前任監委職權行使，「結案後連看都不能看」，而現任監委也只能調與業務相關案件。有監委懷疑，監院此舉是為了防新監委辦馬政府與馬市府弊案，而且前年政黨輪替前就傳出，監院要求相關案件儘速結案，當時還引起軒然大波。

監委張武修表示，監院對於過去的調查案件其實有套資料庫，但僅業務處與調查處的人員才能使用，就是不肯對監委開放，表面是擔心洩密為由，實際卻阻撓監委辦案；監院要求監委不能無故調卷，必須要有充足事由，且要簽報行政程序，讓業務單位批准，限縮監委職權行使。

監委趙永清強調，監委行使調查權，總要知道哪些案件已調查過了，像是核四案，過去有很多調查案、有不同角度切入，但要再立新案，得先知道之前調查案內容。而過去也有立委想調閱監院調查案做為問政參考，卻也調不到。

監院秘書長傅孟融澄清，依照檔案法與監院內規，調卷情況很多樣、也很複雜，不能一概而論，而監院目前已研究開放監委調卷權。