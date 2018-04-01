「水牛伯」回宜蘭老家 下田前不忘暢談「農業經」

2018-04-01 13:45

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭農田水利會今舉辦「關田門」體驗活動，邀請前行政院長游錫堃下田體驗；談及宜蘭選情，游錫堃坦言「不太了解，且票不在宜蘭，我沒有票」，但只要是民進黨提名人選，都會給予支持，至於其他選舉議題低調避談。

今恰逢24節氣的「春分」，水利會在冬山鄉萬長春圳水門公園旁舉辦農事體驗活動，邀請游錫堃等人下田插秧體驗，也讓民眾重溫在古早農業社會裡，傳統水稻耕作手植插秧的辛勞。

重回宜蘭老家，游錫堃滿口「農業經」，他說，他14至22歲當兵前，都在田間生活；而年裡面，春耕插秧時最為重要，「插秧如果不會，很難說是專業級農夫」，還有一句話，「挲草當乞丐，插秧當皇帝」，可見會插秧的人，在田裡較吃得開。

不過，睽違多時再次下田，游錫堃稍顯生疏，雖然快手插完多排秧苗，但仍被在旁觀看的「專業級」農友笑稱，「院長，秧苗太多了，要再多分幾株」；游笑說，太久沒下田，實在不敢給自己打分數。

這場農事體驗活動，宜蘭縣代理縣長陳金德、副縣長黃適超也出席與會，游也在活動開始前，與陳金德交頭接耳，兩人有說有笑，互動熱絡，但同黨縣長參選人、立委陳歐珀，僅由夫人徐慧諭代夫出席。

談及宜蘭選情，游錫堃說，「我對選情不太了解，會幫忙加油」；至於會不會支持陳歐珀繼續走下去，他說，「現在選票不在宜蘭，所以沒有票能投，但我是民進黨員，只要獲黨內提名，他都會支持」，至於其他選舉議題低調避談。