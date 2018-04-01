遭呂秀蓮諷是外星人 柯P：外星人也是人

2018-04-01 11:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕表態參選的前副總統呂秀蓮昨不滿說，每天民進黨中央的消息，若非不提人，不然就是要提外星人（指柯文哲），「好像我跟姚文智都不是人」。台北市長柯文哲今受訪時笑回，「外星人也是人」。

事實上，這並非是呂秀蓮諷柯是外星人，早在2014年底柯文哲有意投入台北市長選戰時，呂秀蓮便曾稱民進黨有這麼多人才，不必再請「外星人」參選。

另一方面，外界關心今年究竟辦不辦台北、上海雙城論壇，柯文哲今表示，還沒開始跟對方談，還沒有機會談。

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