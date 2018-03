親民黨慶18歲公布首波議員選將 宋：成熟的橘子不會變綠

2018-03-31 12:59

〔記者鄭鴻達/台北報導〕親民黨今慶祝18年黨慶與黨部喬遷,由黨主席宋楚瑜宣布首波各縣市議員的被提名人名單。宋以親民黨18歲生日雙關語自我期許「We are eighteen, we are A-TEAM」,指出「成熟的橘子不會變綠,更不會變爛」。

親民黨今日慶祝黨的18歲生日,並在位於台北市松江路上的新黨部,由宋楚瑜率領黨、公職人員舉辦記者會,宣布年底地方選舉第一波的縣市議員被提名人名單。

本次親民黨提名20人名單,包含基隆市莊錦田、徐莉莉、楊秀玉、凃慧玲、張志維、黃淑珍;台北市黃珊珊、洪士奇、林國成;桃園市林國政、陳秀玲;新竹市曹永明;台中市洪金福;台南市李錦泉、李宗智;高雄市詹金福;宜蘭縣陳傑麟;金門縣莊旭英;新竹縣宋品毅;苗栗縣劉文彬。

宋楚瑜說,親民黨用行動,在過去18年來做出一點貢獻,「We are eighteen, we are A-TEAN」,不只標榜是A咖,更堅持這個部隊是不可戰勝、不可動搖的力量,也是為台灣堅持、為台灣鄉親、兩岸和平創造打拚的力量。

宋楚瑜強調,親民黨認為兩岸一家親,兩岸要和平,但台灣人民要當家作主,要讓自由民主的價值,在世界昂首前進。他也意有所指地說,「成熟的橘子不會變綠,更不會變爛」,他們要守護鄉親,要自由、民主且務實地處理各種問題。