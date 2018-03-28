綠川用自來水建池塘？中市水利局：荒謬至極

綠川整治成功卻樹大招風，引來網路謠言攻擊。（記者歐素美攝）

2018-03-28 16:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中市綠川整治獲許多縣市長首長肯定，紛紛前來考察取經，最近卻有網路謠言及影片指稱綠川「只是加蓋把未整治的污水藏在下方，然後上方引用自來水興建清水池塘」；台中市水利局長周廷彰對此嚴正駁斥，強調綠川為活水流動，流量約每日2萬4000頓，若真引用自來水，每日就要水費24萬元、一年就接近1億元，把自來水當河水用，根本是荒謬至極的事，籲請有心人士不要再用網路謠言，傷害台中人，也傷害周邊店家與居民。

綠川整治工程讓原本被視為排水溝的綠川，搖身一變成為具有觀光休憩與城市防洪的功能，不僅行政院長賴清德親自為工程完工剪綵，新竹縣長邱鏡淳、台北市長柯文哲等跨黨派政治人物更陸續至綠川參訪，盼汲取綠川的成功經驗。

但最近卻有網路謠言指出，綠川整治其實只是在上面加個蓋子，將未整治的污水藏在下方，上方則打造清水池塘引入自來水；甚至有政黨人士轉傳謠言，所使用的圖片顯示綠川河道下方有興建箱涵，說綠川只做表面，有上、下河道之分，對此市府水利局也鄭重表示，這是莫大抹黑。

周廷彰表示，綠川整治總經費8.5億，其中3分之2用於污水改善，另外，整治也重視防洪安全及古橋保存，過去若遇豪雨期間，綠川水位經常快滿溢到橋面，為保護百年古橋，同時滿足防洪標準，橋下才設置防洪箱涵，增加1倍的通洪斷面，讓大雨來時洪水可以鑽過橋下，不再衝擊橋梁。

周局長說，雖然河水分為民眾看得見的上河道及通過箱涵的下河道，但是所有的水，都是先進行水質淨化，在收集上游的生活污水後，透過污水用戶接管、晴天污水截流系統送到污水廠進行處理後再排入。這些污水經過淨化後會再送回河道，因此綠川下游整段河溪水質都會大幅改善，河水的污染也已大幅改善，同時維持河川必要基流量。

周廷彰指出，綠川整治為舊城區注入歷史人文及文創元素，成功活絡周邊產業及店家，讓人潮重新回到中區，中區商家好不容易重獲生機，有心人士若想透過網路謠言企圖傷害傷害綠川，不僅是台中，也傷害附近店家，更不能讓當地的居民接受。