私下坐3次機捷 侯友宜：林口到台北太貴了！

前新北市副市長侯友宜今天到林口區舉辦座談會，並頒給當地欲連任里長象徵「包中」的包子和粽子。（記者陳心瑜攝）

2018-03-27 13:35

〔記者陳心瑜／新北報導〕爭取代表國民黨競選新北市長的前新北市副市長侯友宜，今天早上到林口竹林山觀音寺鶴齡中心和新北市議員蔡淑君舉辦座談會，民眾問到林口電廠三號機組年底運轉以及機捷票價過高問題，侯友宜回應，未來會嚴格把關，若電廠排放超過環保標準，將停發生煤許可；也承諾積極協調桃捷公司讓機捷票價達北捷水準。

民眾表示，自己的親人罹患肺癌，相當心痛，無法認同官方所說「林口火力發電廠看不到煙、很乾淨」說法，聽聞林口火力發電廠三號機組年底將運轉，不希望林口變成可怕的毒氣室。侯友宜回應，環保單位生煤的許可是由新北市核發，因此三號機組試運轉後，檢測若沒有符合標準，將不會核發生煤許可，「該停就要讓他停」。

至於林口人一直抱怨機場捷運票價問題，指北捷台北到淡水，21公里票價50元，而台北到林口同樣21公里，卻要80元票價，對此，侯友宜承諾，上任後要好好和桃捷公司談，讓機捷變成方便民眾通勤的區間車，目標是讓機捷票價費率比照北捷水準。

侯友宜說，自己私下坐了3次機捷，「林口到台北太貴了」，且乘客並沒有想像的多，未來一定要好好和桃捷談，新北雖然投資的不多，但仍有投資周邊開發也是新北協助，新北市府能發揮影響力。