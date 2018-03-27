農委會傳將修法改農業金庫盈餘分配 網媒指「砍張榮味金脈」

前雲林縣長張榮味。（資料照）

2018-03-27 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕北農事件之後，農委會打算提案修改《農會法施行細則》，將農業金庫每年盈餘提撥13%「各級農、漁會輔導及推廣事業費」部分，重新調整分配，據網媒報導，「以農業金庫每年盈餘近10億元估算，張榮味家族所掌握的全國農會體系，未來每年將少掉6000多萬元的推廣預算分配權力」。

《風傳媒》報導，北農事件之後，農委會對各農會沒有負起應有調節功能、未投入蔬菜冷鏈體系等，表達不滿，因此，打算全面翻修農產品推廣資源分配權限的相關法令，包括《農會法》、《農業金庫法》、《農會法施行細則》，都在檢討的範圍。

據報導，其中最直接受影響的是《農業金庫法》的推廣費分配，依現行法規定，「農業金庫每年盈餘，提列40%法定公積後，如尚有餘額，應依下列比率分配：股息及紅利（80%）、相互支援基金（5%）、各級農、漁會輔導及推廣事業費（13%）與員工酬勞金（2%），其中，『各級農、漁會輔導及推廣事業費』的13%部分，全國農會獲得其中的10%，全國漁會獲得3%」，而依105年度盈餘分配，全國農會與全國漁會金額，分別獲得6200萬與1800萬元。

報導指出，未來這筆費用的支出，將修改規定，很可能會改以「競爭型計畫」方式，由各地農會提出計畫後，依據甄選結果予以補助，不再是由農會掌權者主導分配。