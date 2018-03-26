劉世芳籲經濟部主動出擊 避免掃到美中貿易戰「颱風尾」

2018-03-26 16:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對美國祭出貿易擴張法232條款，對進口美國鋼鐵及鋁製品提高關稅，立委劉世芳今在立院質詢時要求經濟部應主動出擊，務必降低台灣掃到美中貿易戰「颱風尾」的風險。

劉世芳日前訪美期間，接受台灣鋼鐵公會等業者陳情，表示美國祭出232條款，提高鋼鐵及鋁製品達25%及10%的懲罰性關稅，將嚴重影響台灣鋼鋁產業。

劉世芳強調，美國是台灣鋼鐵及鋁製品最大及第六大出口市場，貿易額超過13億美元，同時也承擔大量就業人口，對台灣產業及勞工極具影響。

她指出，美國調高鋼鐵及鋁製品關稅，主要目的是反制中國產能過剩、向美傾銷，但中國傾銷的原料鋼、半成品鋼材，往往送到第三國加工再銷往美國，導致包含台灣在內的全球鋼鋁業均受連帶衝擊。

劉世芳認為，加拿大、墨西哥或南韓等7國與美國進行FTA談判，已得到暫時性豁免，台灣只能更努力爭取豁免，例如聯合美方客戶與美國政府遊說；政府也須準備對內的因應措施，如輔導業者調整採購，避免原物料或半成品過度依賴中國，掃到美中貿易戰的颱風尾。

劉世芳提醒經濟部長沈榮津，今傳出美國財政部長努勤（Steven Mnuchin）表示，美中雙方有機會透過貿易協議、談判，避免貿易戰開打；顯見國際政治經貿情勢瞬息萬變，政府應隨時跟上腳步，針對不同狀況研擬戰略，化被動為主動，才能使台灣立於不敗之地。