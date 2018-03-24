澎縣長選將吳政隆設服務處 在野陣營2對手道賀

有意參選下屆澎湖百里侯的參選人，左起許明仁、吳政隆及賴峰偉難得3人同台。（記者劉禹慶攝）

2018-03-24 13:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕無黨籍澎湖縣長參選人吳政隆，今日率先成立「澎湖轉運站、幸福夢工廠」服務處，並效法捷運轉運站設計服務處，展現年輕人的創意，有別於傳統競選總部，代表藍營的縣長參選人賴峰偉、無黨參選人許明仁也現身會場。

今年底澎湖縣百里侯之爭，呈現參選爆炸的局面，除了藍綠分由前縣長賴峰偉、現任縣長陳光復，睽違17年後再度對決外，前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發宣布以無黨身分參選縣長到底，無黨籍縣長參選人吳政隆今日率先成立服務處，科技業大老許明仁也勤走基層，目前最少是5搶1的局面，還有旅外企業家陳大松尚未明確表態。

現任湖西鄉林投社區理事長的吳政隆，也是國立澎湖科技大學教授，出身學界的吳政隆強調參選是為了分享青春正能量，仿捷運轉運站的服務處設計相當別出心裁，充分展現出新世代的年輕創意，吳政隆的堂弟湖西鄉長吳政杰、縣議員成萬貫、陳振中及湖西鄉親、同學們都到場聲援，預祝順利當選。

另外會場中藍營縣長參選人賴峰偉、無黨參選人許明仁都到場恭賀，3人先禮後兵，也牽扯到在野陣營的合縱連橫，雖然多人參選對於現任者有利，但選舉期間棄保效應是否會持續發酵？才是勝負關鍵，未來就有待兄弟登山各自努力，讓選民青睞，才能真正反映在得票數上。