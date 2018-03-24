全台首次「戰車道變跑道」！馬拉松「下基地」有夠狂

選手沿途遇到各種特殊景色。（記者蔡宗憲攝）

2018-03-24 10:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕300多年歷史的屏東車城福安宮土地公廟，今天首次舉辦馬拉松賽，不同於一般的公路賽道，主辦單位結合台灣男子漢當兵下基地，必到訪的三軍聯訓基地訓場，開放5公里的戰車、步兵道及總統觀禮台，首次將「戰車道變跑道」，高難度坡道讓挑戰選手直呼「以前當兵沒那麼硬斗啊！」

「哇！這是將軍們看演習的地方！」數百名參與42公里全馬的選手，雖然被高低起伏的戰車道「操」的氣喘吁吁，仍興奮看著沿途戰車、觀禮台及令人「印象深刻」的網紗溪橋，通過聯訓基地後，還有美麗的景觀大橋海景及洋蔥豐收的景象，沿途休息區內更提供紅仁鴨蛋、涼拌洋蔥等在地名產供選手取用。

首度開放馬拉松舉辦的三軍聯訓基地訓場，共開放五公里裝甲車、戰車及步兵行走的道路，涵蓋極少開放的八八高地及元首觀景台，這些區域雖然偶有民眾進出，卻是第一次配合民間辦活動，聯訓基地指揮官劉爾榮也特別帶隊共襄盛舉。

三軍聯訓基地仁壽山及虎頭山訓場，內部道路在非演習期間雖有開放，但地形崎嶇加上民眾擔心未爆彈問題，並非大眾型的馬拉松場地，這次以馬拉松方式回到訓場內，軍方多次進行場地安全檢查，吸引不少退伍士官兵爭相報名重溫下基地的「當年勇」。

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聯訓基地士官兵也派隊參加。（記者蔡宗憲攝）

福安宮馬拉松跑進聯訓基地。（記者蔡宗憲攝）

福安宮馬拉松跑進聯訓基地。（記者蔡宗憲攝）

休息區內提供紅仁鴨蛋、涼拌洋蔥等在地名產供選手取用。 （記者蔡宗憲攝）

休息區內提供紅仁鴨蛋、涼拌洋蔥等在地名產供選手取用。（記者蔡宗憲攝）

沿途經過景觀大橋，景色壯麗。（記者蔡宗憲攝）

沿途經過景觀大橋，景色壯麗。（記者蔡宗憲攝）

各村莊學生居民都為選手打氣。（記者蔡宗憲攝）

各村莊學生居民都為選手打氣。（記者蔡宗憲攝）

戰車道變跑道，馬拉松「下基地」讓選手印象深刻。（記者蔡宗憲攝）

戰車道變跑道，馬拉松「下基地」讓選手印象深刻。（記者蔡宗憲攝）

戰車道變跑道，馬拉松「下基地」讓選手印象深刻。（記者蔡宗憲攝）

戰車道變跑道，馬拉松「下基地」讓選手印象深刻。（記者蔡宗憲攝）

戰車道變跑道，馬拉松「下基地」讓選手印象深刻。（記者蔡宗憲攝）

戰車道變跑道，令人「印象深刻」的網紗溪橋也在賽道內。（記者蔡宗憲攝）