小布希、歐巴馬都沒這麼友台！美研究員籲我「把握機會」

2018-03-23 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）接任美國國安顧問，華府智庫2049計畫研究所研究員易思安對此表示，波頓對台灣非常友善，主張美國應承認台灣，要「把AIT變成美國大使館」，過去的小布希和歐巴馬政府，都不像現在有這麼多友台人士，台灣政府應該把握機會，不能太過低調。

易思安（Ian Easton）今天接受「政經看民視」節目專訪表示，波頓是很正面的人，對台灣的態度非常友善，也很勇敢，他曾在演講中提及，美國的對台政策是錯的，台灣已是民主國家，美國不承認台灣的主權是不對的，美國的外交政策應該慢慢去回應這個事實，希望有天能把美國在台協會（AIT）變成美國大使館，台美恢復正常穩定的關係。

易思安指出，中國的威脅愈來愈大，中國國家主席習近平已成獨裁領袖，行為很有攻擊性，他的作為讓華府和很多亞太地區的國家感到不安，中共現在是美國最大的對手，美中戰略競爭的過程中，波頓會是很好的國安顧問。易思安強調，他相信波頓不會「換位子就換腦袋」，他從過去到現在立場都很一致。

談到給台灣的建議，易思安說，在華府「會哭的小孩有糖吃」，若台灣政府太低調，或許華府就會轉而花時間處理其他國家的問題，台灣一定要把握這個很難得的機會，因為過去不論小布希或歐巴馬時代，美國政府很少有這麼多支持台灣的人。

易思安強調，友台符合美國利益，美國在很多領域都需要台灣的協助，台灣是美國很好的盟友，美國現在面臨很多很大的挑戰，自由民主的國家都應該站在一起、一起合作。