傅崐萁開震災善款記者會 三度稱陳菊為「現任府秘」

2018-03-23 13:48

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為反擊花蓮縣震災善款的使用爭議，花蓮縣長傅崑萁今午突赴立院召開記者會。但在會中，傅不但舉台南震災與高雄氣爆為例，質疑民進黨政府雙重標準，更三度稱高雄市長陳菊為「現在的總統府秘書長」。

為說明花蓮震災後的重建進度，並反擊外界對於8億元善款使用於補助觀光業、石材業的質疑，傅崐萁今午突大動作地赴立法院召開記者會，強調本次的震災善款都是專款專用，且將依照捐款人指定的項目來執行。

傅崑萁表示，當初台南地震是一個點、高雄氣爆是一條街，花蓮地震則是全面的產業受創，但台南、高雄每年的預算規模是600億元、1000億元，若花蓮這麼弱勢的地方受到中央的補助還不能與台南、高雄比較，難以想像。

傅崑萁質疑「為何一個國家有兩個社會」。他說，當年台南市長賴清德要動支16億元拆除、重建受損校舍，後因教育部補助18億元才沒動用到善款，如今花蓮也是先將8億元列為暫列款再向中央補助，若中央有補助就不會動用善款。

傅崑萁在舉台南市、高雄市做為比較案例時，三度稱陳菊為「高雄市長陳菊，現在的總統府秘書長」，並強調當時在高雄氣爆高雄市政府還編列1.3億元律師費，「非常誇張」，然花蓮震後的景觀、道路工程等修繕，卻都是由縣府自己支應。