拚初選方式大不同 周錫瑋辦造勢大會 侯友宜逐一拜訪議員

2018-03-20 15:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕2018國民黨新北市長初選民調進入倒數，前縣長周錫瑋和前副市長侯友宜各擅勝場，周錫瑋陸續舉辦大型的工商農團體支持活動熱身；侯友宜依照既定行程拜訪各區議員暖場，對周錫瑋爭取各工商農團體的支持，侯友宜意有所指地說，為了選舉而動員，經常會造成很多朋友的為難，目前僅是初選階段，「大家都是朋友，並不想要讓太多的朋友為難。」

周錫瑋今天在新店舉辦「新北市各界支持周錫瑋參選新北市長」活動，一百多位各團體的支持者到場，為周錫瑋加油，周錫瑋感動表示，許多朋友想要為他連署或是參加他的活動，都會受到壓力不敢來參加，今天到場的都是他的朋友，他出來參選就是因為重視市民的生活，關心大家的點點滴滴，未來當選後，會用一半時間辦公，一半時間和大家一起體驗民生疾苦。

面對周錫瑋接二連三的大型造勢活動，侯友宜原本的拜訪議員行程未受影響，侯友宜說，不擔心周錫瑋的舉動會造成自己的選票流失，「兄弟登山，大家各自努力」，把自己的事情做好，讓選民認識我們，這才是最重要的。

首度參加選舉的侯友宜說，參選以來，他體會到初選過程經費花費很大，所以會盡量在每個活動或拜訪議員的過程中，跟市民朋友做報告，他指出，為選舉動員，會造成很多朋友的為難，目前僅是初選階段，大家都是朋友，並不想要讓太多的朋友為難。