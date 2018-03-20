當選了？彰市長選戰傳綠贏逾半 藍誓言光復

2018-03-20 12:00

〔記者湯世名／彰化報導〕當選了？彰化市長選戰藍綠開打！自從民進黨由縣議員林世賢擊敗同黨參選人賴岸璋後，地方即盛傳「林世賢已贏了三分之二」，甚至有人直言「林世賢幾乎已可以宣布當選了！」對於此傳言，林世賢今天強調一切仍按自己步調，持續推出建設與福利議題，絕對不會鬆懈；國民黨參選人之一的縣議員張東正則強調「選民都希望改變，我有信心打贏選戰！」

彰化市長邱建富入主彰化市政8年，為綠營打下扎實基礎，長久以來地方始終傳著「誰代表民進黨選彰化市長，誰就贏了一半」，由於他今年底即將卸任，民進黨包括縣議員賴岸璋、林世賢都積極爭取下屆彰化市長寶座，經日前民調公布，由林世賢擊敗賴岸璋後，地方又傳出「林世賢已贏了三分之二」，甚至有人直指「林世賢幾乎已可以宣布當選了」。

對於地方傳言，林世賢強調，他不會被地方傳言給影響，相反的，他仍將持續按照自己的步調來打選戰，並持續推出各項建設與福利議題，贏得彰化市長選舉。

國民黨則有縣議員張東正與眼科醫師黃尊新兩人積極爭取出線，縣黨部已在18日起一連3天舉辦民調，並將於明天上午11時在國民黨彰化縣黨部公布民調結果。

對於地方傳言林世賢在選戰中佔有優勢，張東正指出，這段時間他在地方拜訪市民，所聽到的都是市民普遍認為民進黨政府執政令人失望，希望國民黨重返執政，也因此希望他能「光復」彰化市；國民黨成功整合，他也把握與每位選民握手拜票的機會，深刻感受到選民對他的期待，他有信心打贏選戰。