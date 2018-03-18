辦活動拉票 吳秉叡：有信心拉高民調

立法委員吳秉叡和新北市議員參選人張維倩一起陪小朋友動手玩積木。（記者邱書昱攝）

2018-03-18 13:02

〔記者邱書昱／新北報導〕立法委員吳秉叡舉辦的「大秉工坊積木班」今天（18日）抵達中和山北社區活動中心，同時新北市議員參選人張維倩也一同參加，讓人感受母雞帶小雞的氛圍，此外，吳秉叡談到近日民調即將發表，相信民調能有起色。

積木班活動已經跑遍新北許多地區，線上預約推出不到幾天就被家長們搶光，這次更將中和在地特色的烘爐地土地公製作成積木，吳秉叡和張維倩也下場和小朋友們互動拚積木，希望讓小朋友發揮創意、快樂過假日。

由於選戰逼近，國民黨在新北市動作頻頻，媒體問到是否希望民進黨中央能盡早規劃人選，吳秉叡則表示，國民黨初選在4月6號會有結果，而民進黨在新北採徵召機制，等到藍營出牌就會進行，希望時間落在4月中或月底，「對於時間有信心」。

另一方面，媒體詢問前陣子地方傳出有意拱黨內大老前行政院長游錫堃、蘇貞昌出線，吳秉叡則回應說，民進黨是民主政黨，大家可以有自己意見和看法，但還是要讓選民能看見自己的政見和想法。

此外，吳秉叡說，經過這些時間的努力，加上近期的政見發表，相信民調是能增加，「對政見有信心」。

立委吳秉叡（右2）表示，相信民進黨內徵召機制待藍營初選有結果後便會進行。（記者邱書昱攝）