再談北農一臉無奈 柯P：本來沒事搞到這樣

2018-03-16 11:35

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司連續休市導致風波過後，北農總經理吳音寧成為眾矢之的，外界仍在醞釀撤換聲音。面對各方議論聲音，台北市長柯文哲上午談及此事時相當無奈，稱「其實這本來沒事，怎麼會搞成這個樣子」，還忍不住抱怨，台灣這個國家就是這樣，口水戰一大堆。

因農曆春節緊接元宵，作為全台最大批發通路之一的北農期間連續休市3天，導致農民的菜無處可賣，也讓批發市場菜價下跌。柯文哲則說，北農本來沒事，怎麼會搞成這個樣子，其實後來算一算，前幾年數據拿出來看，菜價波動根本沒有大到崩盤什麼，本來農曆春節過後，菜價就會掉一點。

柯文哲接著抱怨，本來沒事怎麼會搞到這樣，所以台灣這個國家就這樣，口水戰一大堆，有問題就把問題解決就好，「什麼誰跟誰鬥爭，天啊，這實在是。」

此外，去年北農人事鬥爭事件中，最後兩大股東的台北市政府、農委會，分別由北市府派任北市副市長陳景峻兼任董事長、農委會推薦吳音寧擔任總經理才讓事件告一段落。但農委會副主委陳吉仲昨卻稱，只有北農董事長可提案撤換總經理，讓柯文哲今天忍不住做怪表情後說，「吼，我很想講髒話，人是他們塞給我們的。」

另就台北市議員王世堅指控，北市府有意跟掌管中華民國農會勢力的張派合作，撤換掉吳音寧。柯文哲則回應，王世堅講的話，就不要理他就好，吳音寧適用不適用，和北市府跟張派合作有什麼關係？