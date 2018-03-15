國民黨狂討1690萬中山獎學金 黨產會：去找馬英九捐錢

國民黨今天又派人打電話給黨產會，要求解凍1690萬元發中山獎學金，黨產會官員則說，不當黨產不能動支，國民黨可請馬英九等歷屆中山學人捐錢！圖為馬英九本月1日召開「聲援103年度中山獎學金解凍」記者會。（資料照）

2018-03-15 20:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨向黨產會申請解凍1690萬元，要支付中山獎學金，多次遭拒後，至今仍不死心，今天（15日）又致電黨產會要求解凍款項。對此，黨產會強調，國民黨不要再肖想動支不當黨產，應該去找領過中山獎學金的200多位中山學人募款，前總統馬英九當年深受黨國栽培，「難道連10萬元都捐不起？」

據了解，國民黨為讓黨產會同意給錢，祭出各種死纏爛打招式，今年3月1日邀來領過中山獎學金的前總統馬英九，在黨中央召開記者會砲轟黨產會「敗德」。

國民黨私下又請黨內不分區立委向黨產會官員溝通，盼黨產會不要再擋中山獎學金，黨產會明確告知藍委，中山獎學金是國民黨的黨員福利，只限國民黨才能領，更非法定義務，要收歸國有的不當黨產，怎能解凍支付給黨員？

黨產會官員向藍委建議，如果國民黨真的那麼重視黨內領中山獎學金的年輕留學生，黨可以向歷屆領過獎學金、收過黨國栽培的人募款，1000多萬元難道國民黨也募不到嗎？

據透露，藍委事後也沒敢向黨中央提募款建言，國民黨今日又派人打電話「狂盧」黨產會，不斷要求趕緊讓中山獎學金解凍，不要讓海外留學生學業中斷。

對此，黨產會官員強調，已經多次向國民黨說明，中投、欣裕台公司的不當黨產不可能解凍去支付中山獎學金，「國民黨還一天到晚打電話來」，都講幾次非法定義務，依法就是不能動支。

黨產會官員說，國民黨可請歷屆中山學人捐錢，湊個1690萬元應該不是問題，尤其領過中山獎學金的前國民黨副主席江丙坤財力也不差，國民黨怎不去向他募款？有領過的馬英九、金溥聰、江啟臣難道會10萬元也捐不起？光歷屆200多人，一人10萬加起來就有2000萬元，國民黨可以向黨內募款，不要再一直打電話要求解凍中山獎學金了！