時力市議員參選人 跨縣市成立托育政策連線

時代力量縣市議員參選人今成立托育連線政策（時代力量提供）

2018-03-15 20:16

〔記者彭琬馨／台北報導〕多位投入2018地方選舉的時代力量縣市議員參選人，今共同召開公共托育政策連線，發表對托育議題的主張。秘書長陳惠敏表示，時力縣市議員候選人並非單打獨鬥，而是整個團隊共同關注、彼此奧援，以提出符合各地需求的政策，接下來也會就其他議題，陸續推出各項政策連線。

「『幸福路上．時力相伴』時代力量托育政策連線成立」記者會今下午在時代力量中央黨部召開，參加連線的市議員參選人包括：台北市第四選區林亮君，新北市第三選區陳志明、第四選區彭盛韶，桃園市第一選區簡智翔、第七選區劉祐龍，新竹市第一選區蔡惠婷，台中市第七選區吳佩芸、第八選區許皓甯，台南市第七選區林易瑩，高雄市第四選區林子盟、第七選區林于凱。

身為新手爸爸的板橋區議員參選人彭盛韶表示，雖然新北有最多的公托中心，但覆蓋率仍只有2%，且集中在都會區，造成有抽中、沒抽中公托的費用負擔差距拉大，民眾相對剝奪感嚴重；彭盛韶表示，政府應改變現存僅集中都會的機構化托育，讓較偏鄉民眾也能享有社區化托育服務。

同樣身為家長的新竹市議員參選人蔡惠婷表示，新竹市公私托育中心的比例仍維持在2：8，相較教育部承諾2020年達成4：6的目標，還有很長一段路要走；她認為，在過渡期如何強化整體幼教管理、提升幼教品質，就合格教師的任用、教師待遇、教學課程規劃、教學環境、飲食衛生、入學費用收取等進行確實訪查，是政府重要任務；蔡惠婷強調，唯有不分公幼、私幼、非營利幼稚園，一視同仁地做到品質把關、建立完善制度，才能有效地保障優良的幼教業者。

陳惠敏表示，接下來會進一步舉辦在地焦點論壇，邀請在地爸媽、業者、工作者一同坐下來交換意見，了解各地情形，提供不同的解方，以使政策更加完整也更可行。

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